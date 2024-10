Porto di Gioia Tauro, tra succo di ananas e sacchi di sesamo trovati quasi 800 chili di cocaina (Di sabato 26 ottobre 2024) Un’operazione dal sapore cinematografico ha svelato un nuovo stratagemma usato dai narcotrafficanti internazionali per eludere i controlli doganali: questa volta, la cocaina era accuratamente nascosta in due container carichi di succo di ananas e sacchi di sesamo.Al Porto di Gioia Tauro, i Reggiotoday.it - Porto di Gioia Tauro, tra succo di ananas e sacchi di sesamo trovati quasi 800 chili di cocaina Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un’operazione dal sapore cinematografico ha svelato un nuovo stratagemma usato dai narcotrafficanti internazionali per eludere i controlli doganali: questa volta, laera accuratamente nascosta in due container carichi dididi.Aldi, i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Droga, sequestrati 790 chilogrammi di cocaina al porto di Gioia Tauro - I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) hanno sequestrato nel porto di Gioia Tauro due ingenti carichi ... (livesicilia.it)

Coca purissima tra ananas e sesamo: in due container 800 chili, valevano 120 milioni - Un altro maxi carico di cocaina purissima è stato intercettato in due diversi carichi, uno di succo di ananas e l’altro di sesamo, che erano in transito nel porto calabrese di Gioia Tauro. Un sequestr ... (cn24tv.it)

GDF – GUARDIA FINANZA / AGENZIA DOGANE – REGGIO CALABRIA: «PORTO DI GIOIA TAURO, SEQUESTRÀTI 790 KG DI COCAINA» - L’attività repressiva condotta ha inferto un duro colpo ai sodalizi criminali che avrebbero beneficiato della ragguardevole fornitura di stupefacente, in ... (agenziagiornalisticaopinione.it)

GDF REGGIO CALABRIA: GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE DOGANE: SEQUESTRATI PRESSO IL PORTO DI GIOIA TAURO QUASI 800 KG DI COCAINA - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// GDF REGGIO CALABRIA: GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE ... (agenziagiornalisticaopinione.it)