Pasquale Salvione sul Rinviato Bologna-Milan | per il Napoli non sarà un vantaggio

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico trasmesso su 1 Station Radio, è intervenuto, coordinatore del Corriere dello Sport online. Giusto rinviare? “Con il Corriere dello Sport abbiamo adottato una posizione chiara già nei giorni scorsi. Giocare una partita in un periodo così difficile per, colpita dagli angeli del fango, sarebbe stato un’esagerazione ingiustificata. Il rinvio rappresentava la scelta migliore possibile: la città di, al momento, ha ben altro su cui focalizzarsi. Non c’è altro da aggiungere; le polemiche sono risultate superflue”. Iltraedal rinvio della partita contro il? “Vi invito a riflettere: mancheranno Theo e Reijnders, ma i rossoneri affronteranno ilriposati, avendo potuto osservarli comodamente dalla televisione.