Muore a 26 anni schiacciato da un cancello (Di sabato 26 ottobre 2024) Nicolò Meloni, guardia giurata di 26 anni, è morto dopo essere stato travolto da un pesante cancello in un'azienda di Sestu, vicino a Cagliari. L'incidente è avvenuto durante la notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, in uno stabilimento situato lungo la strada statale 131 "Carlo Felice" Europa.today.it - Muore a 26 anni schiacciato da un cancello Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nicolò Meloni, guardia giurata di 26, è morto dopo essere stato travolto da un pesantein un'azienda di Sestu, vicino a Cagliari. L'incidente è avvenuto durante la notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, in uno stabilimento situato lungo la strada statale 131 "Carlo Felice"

