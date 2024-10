MotoGP, Enea Bastianini: “Qualifiche migliori mi aiutano nella Sprint Race, domani voglio provare la dura” (Di sabato 26 ottobre 2024) Un grande Enea Bastianini vince la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia a Buriram: una fantastica partenza della Bestia che ha approfittato dell’errore di Jorge Martin, prendendosi sin dal primo giro la prima posizione e mantenendola con un grandissimo passo rispetto a tutta la concorrenza, gestendo alla perfezione il gap sugli avversari. Queste le considerazioni del pilota della Ducati a Sky Sport MotoGP: “Per me è stata una bella gara. Ho approfittato dell’errore che ha fatto Jorge alla prima curva, ha frenato forte e sapevo che non sarebbe riuscito a girare. Quindi sono passato, ho preso la prima posizione e ho cercato di scavare un gap nei primi due/tre giri. Alla fine l’ho portata a casa anche respirando, non è stata una gara stressante come altre volte”. Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini: “Qualifiche migliori mi aiutano nella Sprint Race, domani voglio provare la dura” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un grandevince ladel Gran Premio della Thailandia a Buriram: una fantastica partenza della Bestia che ha approfittato dell’errore di Jorge Martin, prendendosi sin dal primo giro la prima posizione e mantenendola con un grandissimo passo rispetto a tutta la concorrenza, gestendo alla perfezione il gap sugli avversari. Queste le considerazioni del pilota della Ducati a Sky Sport: “Per me è stata una bella gara. Ho approfittato dell’errore che ha fatto Jorge alla prima curva, ha frenato forte e sapevo che non sarebbe riuscito a girare. Quindi sono passato, ho preso la prima posizione e ho cercato di scavare un gap nei primi due/tre giri. Alla fine l’ho portata a casa anche respirando, non è stata una gara stressante come altre volte”.

