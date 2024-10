Milano scopre la relazione con la moglie e uccide l’amante a colpi di pistola | arrestato un 78enne

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un uomo di 78 anni è statonelle scorse ore con l’accusa di aver ucciso un 45enne di nazionalità albanese. Aveva appena scoperto, secondo quanto ricostruito, che questi eradi sua. È successo tutto nella notte tra venerdì e sabato, in un condominio di sei piani in via Varese a Garbagnate, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Rho, la discussione è iniziata proprio dopo la scoperta dellaextraconiugale tra la vittima e ladel pensionato, una donna di 51 anni, anche lei di origine albanese. L’omicidio Stando alle informazioni raccolte dagli investigatori, la situazione sarebbe degenerata quando il 45enne, durante un litigio, avrebbe aggredito la donna in presenza del figlio minorenne.