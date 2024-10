Migliaia di minori in lista d’attesa e pazienti costretti a farsi curare fuori regione: “Ecco il fallimento della sanità ligure”. I racconti (Di sabato 26 ottobre 2024) Con l’avvicinarsi del voto in Liguria, la sanità pubblica, che assorbe l’85% del bilancio regionale e rappresenta la principale criticità della giunta uscente, torna tra gli elementi centrali del confronto tra candidati. Non solo Andrea Orlando, candidato di centrosinistra e M5s, ma anche Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra in continuità con Giovanni Toti, Lega e Fratelli d’Italia, riconosce il fallimento della gestione della sanità ligure. A descrivere la crisi del comparto sanitario sono le testimonianze di chi vive ogni giorno queste difficoltà. Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di minori in lista d’attesa e pazienti costretti a farsi curare fuori regione: “Ecco il fallimento della sanità ligure”. I racconti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Con l’avvicinarsi del voto in Liguria, lapubblica, che assorbe l’85% del bilancio regionale e rappresenta la principale criticitàgiunta uscente, torna tra gli elementi centrali del confronto tra candidati. Non solo Andrea Orlando, candidato di centrosinistra e M5s, ma anche Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra in continuità con Giovanni Toti, Lega e Fratelli d’Italia, riconosce ilgestione. A descrivere la crisi del comparto sanitario sono le testimonianze di chi vive ogni giorno queste difficoltà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità privata e Rsa : migliaia di lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Cinquemila lavoratori in tutta la Toscana tra infermieri, Oss, fisioterapisti, sparsi in una quarantina di strutture, in attesa del rinnovo contrattuale: chi da oltre sei anni (Aiop e ... (Firenzetoday.it)

Sanità privata ed Rsa : migliaia di lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Cinquemila lavoratori in tutta la Toscana tra infermieri, Oss, fisioterapisti, sparsi in una quarantina di strutture, in attesa del rinnovo contrattuale: chi da oltre sei anni (Aiop e ... (Firenzetoday.it)