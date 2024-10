Thesocialpost.it - Maltempo, tragedia alle Badie: “Abbiamo perso tutto

(Di sabato 26 ottobre 2024) CASTELLINA MARITTIMA – “Una”. È il messaggio disperato di una residente delle, frazione del comune di Castellina Marittima, che ha condiviso sui social la situazione drammatica vissuta in queste ore. Le immagini mostrano strade invase da acqua e fango, una scena che testimonia la violenza delche ha colpito la zona nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Protezione civile e vigili del fuoco al lavoro senza sosta Tra le zone più colpite dalla perturbazione, lehanno visto un’esondazione che ha sommerso la strada 206, rendendola impraticabile. Numerosi gli interventi da parte del sistema di Protezione civile, dei soccorsi e dei vigili del fuoco, impegnati per mettere in sicurezza la zona e assistere la popolazione locale. L’rta è ancora alta, con i tecnici al lavoro per monitorare la situazione e verificare i danni.