Le rivelazioni di Report? "Già avevo detto tutto", Giuli affossa l'inchiesta (Di sabato 26 ottobre 2024) 'Il pedigree politico di Alessandro Giuli: il racconto di Rainaldo Graziani'. È questo il titolo con cui Report ha anticipato sui social i contenuti dell'inchiesta che andrà in onda domenica sera su Rai3 riguardante il ministro della Cultura. All'interno della puntata, un'intervista al referente della destra extraparlamentare neofascista e neonazista Graziani che ha definito Giuli "figura brillante" in Meridiano Zero. Il ministro - che ha annunciato che vedrà la puntata che lo riguarda "in diretta al telefono col mio legale" - ha subito ridimensionato la portata della 'rivelazione' circa la sua militanza all'interno del movimento di ispirazione neonazista: "E c'era bisogno che lo dicesse Rainaldo Graziani? Lo avevo già scritto io in passato, sul Foglio", ha sogghignato. Iltempo.it - Le rivelazioni di Report? "Già avevo detto tutto", Giuli affossa l'inchiesta Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 'Il pedigree politico di Alessandro: il racconto di Rainaldo Graziani'. È questo il titolo con cuiha anticipato sui social i contenuti dell'che andrà in onda domenica sera su Rai3 riguardante il ministro della Cultura. All'interno della puntata, un'intervista al referente della destra extraparlamentare neofascista e neonazista Graziani che ha definito"figura brillante" in Meridiano Zero. Il ministro - che ha annunciato che vedrà la puntata che lo riguarda "in diretta al telefono col mio legale" - ha subito ridimensionato la portata della 'rivelazione' circa la sua militanza all'interno del movimento di ispirazione neonazista: "E c'era bisogno che lo dicesse Rainaldo Graziani? Logià scritto io in passato, sul Foglio", ha sogghignato.

