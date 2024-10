Le nostre armi: libertà, coscienza, verità (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel saluto introduttivo di monsignor Giovanni D’Ercole alla due giorni umbra, una bussola nell’era del nuovo totalitarismo: «Aveva ragione Pier Paolo Pasolini, questo regime è più difficile da combattere delle dittature. Ma non mancano segni di speranza dai giovani». Laverita.info - Le nostre armi: libertà, coscienza, verità Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel saluto introduttivo di monsignor Giovanni D’Ercole alla due giorni umbra, una bussola nell’era del nuovo totalitarismo: «Aveva ragione Pier Paolo Pasolini, questo regime è più difficile da combattere delle dittature. Ma non mancano segni di speranza dai giovani».

