Israele lancia raid mirati su siti militari dell’Iran

(Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –ha annunciato nella notte di averto attacchi aerei di rappresaglia contro l’Iran settimane dopo il massiccio sbarramento di missili balistici della Repubblica islamica, con l’esercito israeliano che ha affermato che gli “attacchi” hanno colpitoiraniani. Sono iniziate a emergere segnalazioni di esplosioni vicino a Teheran intorno alle 3:15 del mattino ora italiana, le Forze di difesa israeliane hanno rilasciato una dichiarazione in cui confermavano che stavano attaccando l’Iran in risposta a “mesi di continui attacchi del regime in Iran contro lo Stato di”. Gli attacchi sono stati effettuati in diverse ondate nel corso di diverse ore, in varie aree