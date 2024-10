Infortuni: rapper Clementino e i Tecnici della prevenzione uniti contro le morti sul lavoro (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo spot 'La prevenzione è la soluzione' in onda sui canali Rai dal 28 ottobre per sensibilizzare su importanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro morti, Infortuni e malattie professionali sul lavoro continuano a rappresentare una piaga per il nostro Paese, ma la prevenzione può davvero fare la differenza. Questo il monito al Sbircialanotizia.it - Infortuni: rapper Clementino e i Tecnici della prevenzione uniti contro le morti sul lavoro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo spot 'Laè la soluzione' in onda sui canali Rai dal 28 ottobre per sensibilizzare su importanza delle misure di sicurezza nei luoghi die malattie professionali sulcontinuano a rappresentare una piaga per il nostro Paese, ma lapuò davvero fare la differenza. Questo il monito al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In crescita gli infortuni sul lavoro in Sicilia : i casi mortali sono 54 (+22 per cento) - In crescita il trend degli infortuni sul lavoro in Italia. Nel 2023 sono stati registrati 1041 infortuni mortali, dei quali 65 in Sicilia. Confrontando i dati Inail fra i primi otto mesi del 2023 e lo stesso periodo del 2024 emerge un aumento del ... (Cataniatoday.it)

Infortuni - De Luca (Consulenti lavoro) : “Pensiero a vittime Toyota - sciacallo chi ci attacca” - (Adnkronos) – "Siamo a Bologna, a poca distanza da luogo in cui ieri ci sono stati due morti e alcuni feriti in un incidente sul lavoro. Un pensiero va a loro, alle famiglie, alla comunità che li ha persi. E poi oggi, come sempre, arrivano puntuali ... (Lidentita.it)

Infortuni - De Luca (Consulenti lavoro) : “Pensiero a vittime Toyota - sciacallo chi ci attacca” - (Adnkronos) – "Siamo a Bologna, a poca distanza da luogo in cui ieri ci sono stati due morti e alcuni feriti in un incidente sul lavoro. Un pensiero va a loro, alle famiglie, alla comunità che li ha persi. E poi oggi, come sempre, arrivano puntuali ... (Webmagazine24.it)

Infortuni - De Luca (Consulenti lavoro) : “Pensiero a vittime Toyota - sciacallo chi ci attacca” - (Adnkronos) – "Siamo a Bologna, a poca distanza da luogo in cui ieri ci sono stati due morti e alcuni feriti in un incidente sul lavoro. Un pensiero va a loro, alle famiglie, alla comunità che li ha persi. E poi oggi, come sempre, arrivano puntuali ... (Periodicodaily.com)