In estate 39 milioni passeggeri lasciati a terra da aerei

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il 2024 è stato l'anno "nero" per il trasporto aereo in Europa: con un traffico in continuo aumento e una domanda di viaggi che ha toccato livelli record post-pandemia, il settore ha vissuto disservizi senza precedenti. Lo afferma la società specializzata in rimborsi per il trasporto aereo RimborsoAlVolo, che ha elaborato uno studio sui disagi che hanno interessato il comparto. "Il periodo che va da giugno a settembre è stato quello che ha fatto registrare i maggiori disagi per i viaggiatori, con unadi disservizi e impatti stimati in 3,5 miliardi di euro per le compagnie aeree. - spiega RimborsoAlVolo - I ritardi complessivi dei voli registrati nell'interahanno raggiunto 16,9di minuti, con un aumento del 44% rispetto al 2019 e del 48% sul 2023. Oltre 26mila i voli cancellati in Europa che hanno lasciato acirca 3,9di".