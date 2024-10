In campo per la lotta contro il tumore al seno (Di sabato 26 ottobre 2024) Un gol a favore della vita. Un gol per promuovere l’importanza di seguire i corretti comportamenti a partire da quelli legati alle giuste attenzioni a tutela della salute, prevenendo l’insorgere o trattando con decisiva tempestività serie patologie. Con questo spirito, oggi pomeriggio, in occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Cesena Fc ha deciso di scendere ancora una volta in campo al fianco della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena, presieduta da Sandra Montalti. Quest’anno in particolare lo ha fatto avvalendosi del prezioso sostegno di Babbi e Camac Arti Grafiche, che hanno condiviso con la società bianconera la volontà di diffondere quanto più possibile l’importanza di una diagnosi tempestiva tra la popolazione femminile. Ilrestodelcarlino.it - In campo per la lotta contro il tumore al seno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un gol a favore della vita. Un gol per promuovere l’importanza di seguire i corretti comportamenti a partire da quelli legati alle giuste attenzioni a tutela della salute, prevenendo l’insorgere o trattando con decisiva tempestività serie patologie. Con questo spirito, oggi pomeriggio, in occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione delal, il Cesena Fc ha deciso di scendere ancora una volta inal fianco della Lilt, la Lega Italiana per lai Tumori di Forlì-Cesena, presieduta da Sandra Montalti. Quest’anno in particolare lo ha fatto avvalendosi del prezioso sostegno di Babbi e Camac Arti Grafiche, che hanno condiviso con la società bianconera la volontà di diffondere quanto più possibile l’importanza di una diagnosi tempestiva tra la popolazione femminile.

