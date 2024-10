Il Pd pratese si mobilita contro lo sfruttamento del lavoro

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) CARMIGNANO – Il Pdsilodel. Il Partito Democratico è tornato a Seano dopo l’attacco squadrista a operai e sindacalisti delle scorse settimane e lo fa organizzando una grande assemblea provinciale dedicata ai temi dele dello sviluppo economico. Il 24 ottobre, bella sala dell’ex cinema di piazza San Pietro, si sono ritrovati militanti, dirigenti dem e rappresentanti istituzionali per discutere le azioni da mettere in campo per difendere il tessuto produttivo, tutelare la buona impresa, contrastare il sistema dellosul. A introdurre i lavori dell’assemblea il segretario provinciale del Pd Marco Biagioni. “Siamo chiamati – dice il segretario – a fare tutti gli sforzi possibili per salvaguardare il distretto e le tante imprese che operano nella legalità, combattere la concorrenza sleale, tutelare chi lavora.