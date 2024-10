Ilrestodelcarlino.it - "Il mio segreto?. Curare i dettagli"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Andrea Negroni è il titolare dell’omonimo negozio di articoli per la casa in piazza del Popolo e verrà premiato con l’Aquila d’Argento. Andrea da quanto tempo lavora in questa attività? "Sono 39 anni e ringrazio la 50&Più che ha voluto premiarmi con questo riconoscimento. Un bel riconoscimento. Abbiamo due punti vendita in città uno in via Napoli dedicato al settore bimbo e uno qui in piazza del Popolo per i casalinghi. Una attività nata nel 1911 con mio bisnonno, poi proseguita da mio nonno Angelo Negroni e poi da mio padre. Siamo stati premiati nel 2011 per i cento anni di attività come una delle imprese storiche d’Italia ed è stato il riconoscimento più importante. Anche se questo dell’Aquila d’Argento lo sento molto più mio e legato ai miei anni qui in negozio.