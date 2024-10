Il ministero della Cultura oltre il caos degli ultimi mesi: così nacque 50 anni fa, “inventato” da Spadolini. “All’inizio mancava tutto, perfino i sistemi antifurto” (Di sabato 26 ottobre 2024) Cinquant’anni fa, per volontà dell’allora presidente del Consiglio Aldo Moro, nasceva il ministero per i Beni Culturali e ambientali, istituito con decreto-legge 14 dicembre 1974, e convertito poi in legge il 29 gennaio 1975. “Creatore” del nuovo dicastero e primo ministro della Cultura fu il giornalista e docente universitario Giovanni Spadolini, fiorentino, repubblicano, futuro capo del governo e presidente del Senato, il quale concepì una amministrazione finalmente autonoma sotto il profilo della gestione del patrimonio Culturale e dell’ambiente. Ilfattoquotidiano.it - Il ministero della Cultura oltre il caos degli ultimi mesi: così nacque 50 anni fa, “inventato” da Spadolini. “All’inizio mancava tutto, perfino i sistemi antifurto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cinquant’fa, per volontà dell’allora presidente del Consiglio Aldo Moro, nasceva ilper i Benili e ambientali, istituito con decreto-legge 14 dicembre 1974, e convertito poi in legge il 29 gennaio 1975. “Creatore” del nuovo dicastero e primo ministrofu il giornalista e docente universitario Giov, fiorentino, repubblicano, futuro capo del governo e presidente del Senato, il quale concepì una amministrazione finalmente autonoma sotto il profilogestione del patrimoniole e dell’ambiente.

