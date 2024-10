Il fiume Cascina esonda, paura a Terricciola: frane, allagamenti e persone salvate (Di sabato 26 ottobre 2024) Terricciola (Pisa), 26 ottobre 2024 – Una notte di paura anche per Terricciola. Il comune in provincia di Pisa ha vissuto ore di tensione, tra corsi d’acqua esondati, frane e persone salvate. La Protezione Civile ha lavorato a lungo per soccorrere la popolazione e sistemare le strade interessate dai problemi. Diluvio nella notte, emergenza maltempo in Toscana: strade come fiumi, case allagate In particolare, una frana ha colpito una strada del territorio comunale, via dei Poggiarelli. Fango e detriti, al culmine dei tanti millimetri di pioggia caduti, hanno completamente invaso l’asfalto. La strada è rimasta chiusa ed è stata riaperta nella giornata di sabato, dopo che una ditta ha liberato la carreggiata. Ma altri allagamenti e frane hanno fatto temere il peggio. Lanazione.it - Il fiume Cascina esonda, paura a Terricciola: frane, allagamenti e persone salvate Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Pisa), 26 ottobre 2024 – Una notte dianche per. Il comune in provincia di Pisa ha vissuto ore di tensione, tra corsi d’acquati,. La Protezione Civile ha lavorato a lungo per soccorrere la popolazione e sistemare le strade interessate dai problemi. Diluvio nella notte, emergenza maltempo in Toscana: strade come fiumi, case allagate In particolare, una frana ha colpito una strada del territorio comunale, via dei Poggiarelli. Fango e detriti, al culmine dei tanti millimetri di pioggia caduti, hanno completamente invaso l’asfalto. La strada è rimasta chiusa ed è stata riaperta nella giornata di sabato, dopo che una ditta ha liberato la carreggiata. Ma altrihanno fatto temere il peggio.

