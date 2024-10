Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo spaventati all’idea di ritornare in Italia: “Ho una gran paura”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nella puntata di lunedì 28 delGatta eSpolverato faranno ritorno nella Casa più spiata d’. Attualmente si trovano ospiti di quella più spiata della Spagna: i due concorrenti, infatti, sono stati eletti i preferiti del televoto e si sono così guadagnati un’esperienza dalla durata di una settimana tra le mura delHermano spagnolo. Tuttavia, mentre loro sembrano intenti a ritagliarsi la propria intimità, insi sprecano le considerazioni che questa dinamica ha sollevato. Quasi tutti gli inquilini si sono detti delusi – o, quantomeno, increduli – della gestione della situazione da parte di. La ragazza, dopo ripetuti e improvvisi tentennamenti, non aveva aggiornato nessuno dei suoi compagni sull’evoluzione del proprio rapporto con Javier. E, proprio nel momento in cui tutto è venuto a galla, è dovuta volare in Spagna.