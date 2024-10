“Grande Fratello”, Shaila e Lorenzo hanno paura di tornare nella casa: le confessioni (VIDEO) (Di sabato 26 ottobre 2024) News Tv. Dall’ultima puntata del Grande Fratello, in onda lo scorso lunedì 21 ottobre 2024, ne sono successe di ogni. La mossa di regalare a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato un viaggio verso il Gran Hermano, ha rimescolato le carte in tavola. Se la ballerina si era riavvicinata a Javier negli ultimi tempi, da quando è in Spagna non riesce a stare lontana da Lorenzo. I due hanno vissuto grandi emozioni nel reality spagnolo, ma la loro vacanza sta per finire. Tvzap.it - “Grande Fratello”, Shaila e Lorenzo hanno paura di tornare nella casa: le confessioni (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) News Tv. Dall’ultima puntata del, in onda lo scorso lunedì 21 ottobre 2024, ne sono successe di ogni. La mossa di regalare aGatta eSpolverato un viaggio verso il Gran Hermano, ha rimescolato le carte in tavola. Se la ballerina si era riavvicinata a Javier negli ultimi tempi, da quando è in Spagna non riesce a stare lontana da. I duevissuto grandi emozioni nel reality spagnolo, ma la loro vacanza sta per finire.

