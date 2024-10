Giuntoli spiazza tutti: colpo anticipato in Serie A per battere l’Inter (Di sabato 26 ottobre 2024) Cristiano Giuntoli deve completare la rosa della Juve sul calciomercato: un colpo anticipato in Serie A potrebbe battere l’Inter Alle porte della partita contro l’Inter, la Juve ha ancora qualche problema di troppo in rosa, dovuto soprattutto agli infortuni che ha patito Thiago Motta nell’ultimo periodo. È vero che l’assenza più pesante è soprattutto quella relativa Gleison Bremer, un centrale che stava diventando molto importante per i bianconeri, e stava riuscendo a comandare la difesa alla perfezione, prima del duro ko. Cristiano Giuntoli va a caccia di un nuovo colpo in attacco (LaPresse) – calciomercato. Calciomercato.it - Giuntoli spiazza tutti: colpo anticipato in Serie A per battere l’Inter Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cristianodeve completare la rosa della Juve sul calciomercato: uninA potrebbeAlle porte della partita contro, la Juve ha ancora qualche problema di troppo in rosa, dovuto soprattutto agli infortuni che ha patito Thiago Motta nell’ultimo periodo. È vero che l’assenza più pesante è soprattutto quella relativa Gleison Bremer, un centrale che stava diventando molto importante per i bianconeri, e stava riuscendo a comandare la difesa alla perfezione, prima del duro ko. Cristianova a caccia di un nuovoin attacco (LaPresse) – calciomercato.

