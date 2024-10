Giubileo, occupata la sede di Booking: “Stop affitti brevi e iperturismo, trovare una casa è impossibile” (Di sabato 26 ottobre 2024) Attivisti del Social Forum per l'Abitare hanno occupato la sede della piattaforma Booking per protestare contro gli effetti del proliferare di B&B e affitti brevi. "Con il Giubileo abitare a Roma è diventato impossibile per decine di migliaia di cittadini". Fanpage.it - Giubileo, occupata la sede di Booking: “Stop affitti brevi e iperturismo, trovare una casa è impossibile” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Attivisti del Social Forum per l'Abitare hanno occupato ladella piattaformaper protestare contro gli effetti del proliferare di B&B e. "Con ilabitare a Roma è diventato impossibile per decine di migliaia di cittadini".

