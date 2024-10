Thesocialpost.it - Giovane vita spezzata ad Alassio: scontro fatale tra scooter e auto

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un’altra tragedia sulle strade liguri: nella notte, undi 22 anni ha perso lain un incidente ad, all’incrocio tra viale Hanbury e via IV Novembre. La vittima, Iulian Nica, di origini moldave e residente nella città, lavorava in un bar della zona. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30, mentre il ragazzo stava rientrando a casa a bordo del suo. Dinamica ancora da chiarire Secondo le prime ricostruzioni, Nica procedeva in direzione levante quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro una vettura. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe esserci una manovra improvvisa dell’, forse un tentativo di inversione di marcia o una sosta improvvisa. La possibilità che l’asfalto bagnato abbia contribuito all’impatto resta una delle piste considerate, insieme a una possibile velocità elevata.