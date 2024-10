Lanazione.it - Frana il muro sul fosso. Strada chiusa al transito: "Intervento d’urgenza"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il cigliole di via Il Lucciolo è in parteto, "anche a seguito del crollo parziale deldi contenimento in cemento armato che insiste sul". E in via precauzionale, per tutelare l’incolumità di automobilisti e pedoni, il sindaco Simona Rossetti ha firmato un’ordinanza che vieta ilanche pedonale. Un provvedimento che rimarrà in vigore sino a quando la situazione di sicurezza non sarà ripristinata, adottato anche in virtù del fatto che lungo il tratto chiuso non sono presenti abitazioni.