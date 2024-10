Elezioni. Due ex assessori l'alternativa al sindaco uscente (Di sabato 26 ottobre 2024) L’opposizione alla maggioranza di San Cipriano d'Aversa guidata dal sindaco Vincenzo Caterino si rafforza con l’uscita di due figure di spicco: gli ex assessori Rachele Serao e Nicola Martino. I due dissidenti, in passato membri della giunta, hanno preso le distanze dall’attuale amministrazione Casertanews.it - Elezioni. Due ex assessori l'alternativa al sindaco uscente Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’opposizione alla maggioranza di San Cipriano d'Aversa guidata dalVincenzo Caterino si rafforza con l’uscita di due figure di spicco: gli exRachele Serao e Nicola Martino. I due dissidenti, in passato membri della giunta, hanno preso le distanze dall’attuale amministrazione

