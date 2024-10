Droga nel negozio di quadri e cornici. E spuntano i guantoni rubati a Duran (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vista, un normale negozio di cornici. Dentro, invece, un centro dello spaccio. E’ quanto è stato scoperto dalla polizia locale, allertata dal alcuni residenti della zona per un viavai sospetto. I cittadini, infatti, hanno più volte segnalato alle forze dell’ordine un ‘traffico’ di persone Ferraratoday.it - Droga nel negozio di quadri e cornici. E spuntano i guantoni rubati a Duran Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vista, un normaledi. Dentro, invece, un centro dello spaccio. E’ quanto è stato scoperto dalla polizia locale, allertata dal alcuni residenti della zona per un viavai sospetto. I cittadini, infatti, hanno più volte segnalato alle forze dell’ordine un ‘traffico’ di persone

