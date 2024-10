"Ci parliamo dopo". Genova, la lezione di Meloni ai contestatori: cos'è successo dopo il comizio (Di sabato 26 ottobre 2024) "Ci sentiamo traditi, la conversione di questo decreto legge non ci soddisfa". La protesta dei balneari contro la direttiva Bolkestein e l'operato dell'esecutivo sul dossier delle concessioni balneari è andata in scena all'auditorium dei Magazzini del cotone a Genova. Arrivando direttamente al comizio del centrodestra a sostegno del candidato Marco Bucci. "Chiediamo la corretta applicazione della direttiva e delle sentenze della corte di giustizia europea", recitava uno striscione esposto proprio all'ingresso della sede della kermesse. I manifestanti sono intervenuti mentre parlava il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ci parliamo dopo", la promessa del Capo dell'esecutivo. Una delegazione ha incontrato la premier subito dopo l'iniziativa elettorale organizzata a due giorni dal voto. Liberoquotidiano.it - "Ci parliamo dopo". Genova, la lezione di Meloni ai contestatori: cos'è successo dopo il comizio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Ci sentiamo traditi, la conversione di questo decreto legge non ci soddisfa". La protesta dei balneari contro la direttiva Bolkestein e l'operato dell'esecutivo sul dossier delle concessioni balneari è andata in scena all'auditorium dei Magazzini del cotone a. Arrivando direttamente aldel centrodestra a sostegno del candidato Marco Bucci. "Chiediamo la corretta applicazione della direttiva e delle sentenze della corte di giustizia europea", recitava uno striscione esposto proprio all'ingresso della sede della kermesse. I manifestanti sono intervenuti mentre parlava il presidente del Consiglio Giorgia. "Ci", la promessa del Capo dell'esecutivo. Una delegazione ha incontrato la premier subitol'iniziativa elettorale organizzata a due giorni dal voto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balneari da Meloni in Liguria dopo la protesta - "ora risultati" - Una delegazione di balneari che, durante l'intervento della premier alla chiusura della campagna di Bucci avevano protestato contro l'applicazione della Bolkestein, è stata ricevuto da Giorgia Meloni. "Ha accettato di riceverci in modo più ... (Quotidiano.net)

Regionali - Meloni in Liguria per sostenere Bucci ma viene contestata dai balneari : “Ne parliamo dopo” - Giorgia Meloni è arrivata in Liguria per la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, candidato del centrodestra alle Regionali che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Durante il comizio la premier è stata contestata da una ... (Fanpage.it)

Balneari - Morrone (Lega) : "Dopo il nulla di fatto di un decennio da de Pascale e la Regione solo parole" - “Solo chiacchiere e fraintendimenti strumentali sul provvedimento ‘balneari’ da Regione Emilia-Romagna e dal candidato piddino Michele de Pascale, capace solo di criticare senza proporre nulla di concreto". Così in una nota il parlamentare Jacopo ... (Ravennatoday.it)

Balneari - blitz dei Radicali in uno stabilimento di Fregene : “Sciopero ridicolo dopo decenni di privilegi”. Lite con un gestore - Nel giorno dello sciopero dei balneari, il segretario dei Radicali Italiani Matteo Hallissey, insieme allo streamer Ivan Grieco, ha fatto irruzione in uno stabilimento a Fregene, frazione di Fiumicino, con dieci ombrelloni e un’altra decina di ... (Ilfattoquotidiano.it)