Caritas di Catania: 8.535 persone aiutate nel 2023, ma cresce l’emergenza sociale (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa mattina, presso l’auditorium Santi Giorgio e Dionigi, è stato presentato il sesto report "Un cuore che vede dove c’è bisogno d’amore", realizzato dall'Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas Diocesana di Catania. Il documento, disponibile sul sito www.CaritasCatania.it Cataniatoday.it - Caritas di Catania: 8.535 persone aiutate nel 2023, ma cresce l’emergenza sociale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa mattina, presso l’auditorium Santi Giorgio e Dionigi, è stato presentato il sesto report "Un cuore che vede dove c’è bisogno d’amore", realizzato dall'Osservatorio delle povertà e delle risorse dellaDiocesana di. Il documento, disponibile sul sito www..it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caritas Catania, aiuti a 8.535 persone da 41 parrocchie - Sono state 8.535 le persone aiutate nel 2023 da 41 parrocchie dell'Arcidiocesi etnea, un terzo della loro totalità. (ANSA) ... (ansa.it)

Caritas, le parrocchie etnee hanno aiutato 8.535 persone nel 2023 - Sono i dati del sesto report «Un cuore che vede dove c'è bisogno d’amore», realizzato dall’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas diocesana di Catania ... (lasicilia.it)

Diocesi: Caritas Catania, il 26 ottobre la presentazione del report dell’Osservatorio povertà e risorse - La Caritas diocesana di Catania presenterà i risultati del 6° Report 2024 dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse (OPR) il prossimo 26 ottobre alle ore 9.30 presso la sede della Caritas dioces ... (agensir.it)

Centri migranti in Albania: i soldi siano spesi nell’accoglienza - La scuola d’italiano, il riconoscimento dei titoli di studio, un percorso di formazione professionale ma anche un aiuto verso l’autonomia. E basterebbe anche un solo anno per mettere in pratica tutto ... (ilsycomoro.it)