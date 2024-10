Calcio Femminile, l’Italia vince con Malta per 5-0 al ‘Tre Fontane’ di Roma: ora sfida con la Spagna (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma – Una splendida cinquina dell’Italia Femminile di Calcio e la Nazionale vola. Lo fa contro Malta e segna 5 gol. Le Azzurre di Mister Soncin proseguono il cammino verso gli Europei del 2025 e giocano una bella partita al Tre Fontane di Roma. Al primo tempo sigla una splendida rete Girelli e nella ripresa arriva la goleada tricolore. Sono Glionna e Cantore (doppietta) a gonfiare la rete avversaria. Con autorete di Cardona. Il 29 ottobre l’Italia torna in gara e lo farà con la Spagna a Vicenza (ore 18.15, diretta su Rai 2). “Abbiamo provato alcune soluzioni differenti rispetto a quanto fatto in passato sbagliando tanto a livello qualitativo e nel fraseggio e questo ci ha impedito di avere una manovra più fluida, ma sono comunque contento della disponibilità delle ragazze – il commento a fine gara di Mister Soncin, come riporta figc. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Una splendida cinquina deldie la Nazionale vola. Lo fa controe segna 5 gol. Le Azzurre di Mister Soncin proseguono il cammino verso gli Europei del 2025 e giocano una bella partita al Tre Fontane di. Al primo tempo sigla una splendida rete Girelli e nella ripresa arriva la goleada tricolore. Sono Glionna e Cantore (doppietta) a gonfiare la rete avversaria. Con autorete di Cardona. Il 29 ottobretorna in gara e lo farà con laa Vicenza (ore 18.15, diretta su Rai 2). “Abbiamo provato alcune soluzioni differenti rispetto a quanto fatto in passato sbagliando tanto a livello qualitativo e nel fraseggio e questo ci ha impedito di avere una manovra più fluida, ma sono comunque contento della disponibilità delle ragazze – il commento a fine gara di Mister Soncin, come riporta figc.

