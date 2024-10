Blackout continui, 50 sindaci polesani mandano una lettera di protesta a Enel (Di sabato 26 ottobre 2024) ROVIGO - Un fronte comune come raramente si era visto. I 50 sindaci polesani hanno sottoscritto insieme una lettera di protesta all?Enel per «segnalare la nostra forte preoccupazione per Ilgazzettino.it - Blackout continui, 50 sindaci polesani mandano una lettera di protesta a Enel Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ROVIGO - Un fronte comune come raramente si era visto. I 50hanno sottoscritto insieme unadiall?per «segnalare la nostra forte preoccupazione per

50 sindaci contro Enel: "Disservizi continui" - Una lettera, ufficiale, firmata da 50 sindaci, ossia tutti quelli dei Comuni polesani. Inviata a E Distribuzione e al Prefetto, per segnalare disservizi continui nella fornitura dell'elettricità e ... (polesine24.it)

