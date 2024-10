Ilrestodelcarlino.it - Biciplan, il Comune rivede la viabilità

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Non è un problema immediato quello del traffico a Castennou, perché cambiare i sensi di marcia in via Pastrengo, via Castelnuovo e via Rosselli non è una misura indispensabile del. Perciò se l’attualefunzionerà la lasceremo così, sennò la invertiremo". È stato il messaggio lanciato dall’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, nell’incontro che ha avuto giovedì con il presidente del comitato Castennou Cristiana Mataloni e altri 30 residenti del quartiere. Il faccia a faccia è stato organizzato dopo che la Mataloni aveva affermato di esser contraria a cambiare il senso di marcia in via Pastrengo, via Castelnuovo e via Rosselli, cosa invece prevista dal nuovoproposto dalla giunta Michelini.