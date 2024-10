Beto salva il punto finale per Toffees

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 20:37:39 Il web non parla d’altro: Sabato il Fulham non è riuscito a tornare a vincere in Premier League, pareggiando 1-1 con l’Everton a Goodison Park. È stato l’ex Toffee Alex Iwobi a segnare il primo gol, collegandosi bene con Emile Smith Rowe prima di sparare oltre Jordan Pickford sul suo primo palo. In una partita alla pari, i tre punti sarebbero potuti andare a chiunque e all’Everton è stato annullato un gol grazie a Dominic Calvert-Lewin, che ha segnato ma è stato giudicato in fuorigioco. I padroni di casa però hanno trovato il gol, alla morte grazie al sostituto. L’attaccante è andato a casa dopo che l’Everton ha lanciato la palla in area a pochi secondi dalla fine. per scoprire come si è svolta la partita nel Merseyside. FT. Il gol dinei minuti di recupero mantiene i Blues imbattuti da cinque partite. 1-1 #EVEFUL pic.twitter.