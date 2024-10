Beppe Grillo rompe il silenzio: attacco diretto a Conte e al “Movimento compostabile” (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma – È un Beppe Grillo inaspettato quello che, attraverso un video di cinque minuti pubblicato sul suo sito, sceglie di parlare dopo la rottura con Giuseppe Conte. L’ex leader e fondatore del Movimento 5 Stelle (M5S) esprime senza filtri il suo disappunto e la sua visione attuale su un Movimento che, secondo le sue parole, “non c’è più, è evaporato”. Un termine che Grillo carica di significato, lasciando intendere che questo “evaporare” potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di nuovo e imprevedibile, come una tromba d’aria o un ciclone: “Non lo so. Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore del Movimento il mio diritto alla sua estinzione”.Leggi anche: Cinque Stelle, Conte “massacra” ancora Grillo: “È una questione marginale” attacco al “feticismo della comunicazione” di Vespa Grillo non risparmia critiche nemmeno per l’intervento di Bruno Vespa. Thesocialpost.it - Beppe Grillo rompe il silenzio: attacco diretto a Conte e al “Movimento compostabile” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma – È uninaspettato quello che, attraverso un video di cinque minuti pubblicato sul suo sito, sceglie di parlare dopo la rottura con Giuseppe. L’ex leader e fondatore del5 Stelle (M5S) esprime senza filtri il suo disappunto e la sua visione attuale su unche, secondo le sue parole, “non c’è più, è evaporato”. Un termine checarica di significato, lasciando intendere che questo “evaporare” potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di nuovo e imprevedibile, come una tromba d’aria o un ciclone: “Non lo so. Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore delil mio diritto alla sua estinzione”.Leggi anche: Cinque Stelle,“massacra” ancora: “È una questione marginale”al “feticismo della comunicazione” di Vespanon risparmia critiche nemmeno per l’intervento di Bruno Vespa.

