Basket femminile, Derthona torna a vincere: 71-61 su Sassari (Di sabato 26 ottobre 2024) È della Autosped G BCC Derthona il primo anticipo della quinta giornata di Serie A. La formazione di Orazio Cutugno si prende la terza vittoria stagionale battendo per 71-61 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, mettendo così fine alla striscia di due sconfitte in fila grazie ai 19 punti di Attura ed i 16 di Fontaine. Sarde che hanno dovuto fare i conti con una rotazione un po’ corta, con praticamente otto giocatrici a referto con cui Diallo con soli sei minuti e i 22 secondi di Grattini. Ma le ragazze di coach Restivo provano a scappare con un break di 8-0 firmato Toffolo, Carangelo Taylor per l’11-17 dell’8?, ma le padrone di casa tamponano per il 18-19 del 10?. E l’inizio del secondo parziale è vitale per le piemontesi, che prendono il largo. Oasport.it - Basket femminile, Derthona torna a vincere: 71-61 su Sassari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È della Autosped G BCCil primo anticipo della quinta giornata di Serie A. La formazione di Orazio Cutugno si prende la terza vittoria stagionale battendo per 71-61 la Dinamo Banco di Sardegna, mettendo così fine alla striscia di due sconfitte in fila grazie ai 19 punti di Attura ed i 16 di Fontaine. Sarde che hanno dovuto fare i conti con una rotazione un po’ corta, con praticamente otto giocatrici a referto con cui Diallo con soli sei minuti e i 22 secondi di Grattini. Ma le ragazze di coach Restivo provano a scappare con un break di 8-0 firmato Toffolo, Carangelo Taylor per l’11-17 dell’8?, ma le padrone di casa tamponano per il 18-19 del 10?. E l’inizio del secondo parziale è vitale per le piemontesi, che prendono il largo.

