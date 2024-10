Basciano sul suo aspetto e sul viso gonfio: “Come mai sono diverso” (Di sabato 26 ottobre 2024) Esattamente una settimana fa Alessandro Basciano è stato ospite di Silvia Toffanin e a Verissimo ha parlato del suo rapporto con Sophie Codegoni. Il dj ha ammesso di provare ancora qualcosa per la sua ex e di essere geloso. Da casa però più che le rivelazioni sui suoi sentimenti, moltissimi telespettatori hanato l’aspetto dell’ex gieffino. Basciano oggi ha spiegato Come mai è apparso diverso dal solito, Alessandro ha rivelato di aver subito un intervento al naso e che per coprire i lividi hanno usato un trucco pesante, che ha fatto un effetto strano con le luci dello studio. Mi sento un attimo sconvolta #Verissimo Basciano ma che hai passato fratello pic.twitter.com/T9oVFPY57k — Chiara (@chiarafer24) October 19, 2024 MA Basciano CHE HA PASSATO??? È DIVENTATO UN KEN UMANO DIO MIO#Verissimo #basciagoni pic.twitter. Biccy.it - Basciano sul suo aspetto e sul viso gonfio: “Come mai sono diverso” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Esattamente una settimana fa Alessandroè stato ospite di Silvia Toffanin e a Verissimo ha parlato del suo rapporto con Sophie Codegoni. Il dj ha ammesso di provare ancora qualcosa per la sua ex e di essere geloso. Da casa però più che le rivelazioni sui suoi sentimenti, moltissimi telespettatori hanato l’dell’ex gieffino.oggi ha spiegatomai è apparsodal solito, Alessandro ha rivelato di aver subito un intervento al naso e che per coprire i lividi hanno usato un trucco pesante, che ha fatto un effetto strano con le luci dello studio. Mi sento un attimo sconvolta #Verissimoma che hai passato fratello pic.twitter.com/T9oVFPY57k — Chiara (@chiarafer24) October 19, 2024 MACHE HA PASSATO??? È DIVENTATO UN KEN UMANO DIO MIO#Verissimo #basciagoni pic.twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verissimo - Alessandro Basciano replica alle dure critiche in merito al suo aspetto fisico e svela a quali interventi si è sottoposto - Alessandro Basciano è stato ospite oggi di una nuova puntata di Verissimo. Solamente la scorsa settimana infatti, l’ex Vippone si è concesso un’intervista faccia a faccia con Silvia Toffanin e ha svelato se è ancora innamorato di Sophie Codegoni. ... (Isaechia.it)

GFVip - Alessandro Basciano criticato per il suo aspetto a Verissimo : ecco cosa gli è successo! - Alessandro Basciano, ex concorrente del GFVip, è stato ospite a Verissimo e ha ricevuto diverse critiche circa il suo aspetto fisico. Ma a distanza di qualche giorno è arrivata una spiegazione di quanto gli è successo. (Comingsoon.it)

“Ecco cosa gli è successo”. Alessandro Basciano “troppo rifatto” - la verità sul suo ‘nuovo’ aspetto - Alessandro Basciano è tornato a far parlare di sé, questa volta durante la sua partecipazione a Verissimo, dove ha avuto modo di aprirsi ancora una volta sulla sua relazione con l’ex compagna Sophie Codegoni, madre della loro figlia, la piccola ... (Caffeinamagazine.it)

Alessandro Basciano sotto accusa per il suo aspetto fisico : spunta il vero motivo del suo cambiamento - Continua a far discutere la partecipazione di Alessandro Basciano a Verissimo nel corso dell’ultimo appuntamento. Il motivo non è tanto per quello che ha detto nel talk show di Silvia Toffanin bensì per il suo aspetto estetico. Ebbene sì perché ... (Anticipazionitv.it)