Bari dice di essere stato stuprato da un branco ma i filmati lo smentiscono | 20enne denunciato per simulazione di reato

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ha dichiarato divittima di stupro da parte di un gruppo di quindici giovani. Ma gli esami medici e idelle telecamere non hanno confermato in alcun modo la sua versione dei fatti. Così un ragazzo barese di 20 anni, di origini africane e con documenti in regola, èdalla polizia perdi. L’episodio risale alla notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, quando ilritrovato da un pescatore tra i frangiflutti con una gamba incastrata tra gli scogli e le mani legate da alcuni indumenti. L’uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. La denuncia perdiIlha raccontato diaggredito, violentato, legato e scaraventato tra gli scogli.