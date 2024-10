Ilfattoquotidiano.it - Attacco potente ma “telefonato” e limitato a siti militari: così Israele ha voluto ridurre le possibilità di risposte iraniane. Ma i falchi premono e resta l’incognita “Parchin”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Primo punto: Tel Aviv ha avvertito Teheran prima di far alzare caccia e droni. Attraverso diversi canali “gli israeliani hanno chiarito agli iraniani in anticipo quali obiettivi avrebbero e non avrebbero colpito”, ha detto una fonte ad Axios, sito statunitense specializzato in informazioni d’intelligence. Altri due concetti alla base dell’sferrato questa notte daall’Iran vengono sottolineati da fonti delle Israel Defense Forces nelle chat dei suoi: “Due punti importanti del messaggio – si legge -: 1. “Accuratamente” – il messaggio è chiaro”. E poi: “2. obiettivi– il che significa cheha scelto bersagli non civili, non impianti petroliferi, ma solo installazioni”. Tradotto: Tel Aviv non vuole sollecitare una risposta dell’Iran e per lo Stato ebraico la questione al momento sembra potersi chiudersi qui.