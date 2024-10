Asp, i sindacati sul caso del direttore sanitario: "Accertare la verità con denuncia alle autorità competenti" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il caso scoppiato con le dimissioni del direttore sanitario aziendale dell'Asp di Reggio Calabria è al centro della riflessione congiunta di Cisl Fp, Cisl medici, Nursind, Anaao, Fassid e Cimo. Le organizzazioni sindacali si pongono al di fuori di ogni attacco strumentale affermando: "La Reggiotoday.it - Asp, i sindacati sul caso del direttore sanitario: "Accertare la verità con denuncia alle autorità competenti" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilscoppiato con le dimissioni delaziendale dell'Asp di Reggio Calabria è al centro della riflessione congiunta di Cisl Fp, Cisl medici, Nursind, Anaao, Fassid e Cimo. Le organizzazioni sindacali si pongono al di fuori di ogni attacco strumentale affermando: "La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Regeni : direttore Aise - national security attivò Gis egiziano - Roma, 24 ott. (LaPresse) – Il mio omologo egiziano, quando venne contattato, (il 27 gennaio del 2016, ndr) “non sapeva nulla, ma mi assicurò che si sarebbe attivato. Il 2 febbraio mi disse di avere attivato la National Security che a sua volta aveva ... (Lapresse.it)

Caso Regeni - ex direttore dell’Aise : “Giulio non era un 007 italiano” - Giulio Regeni non era uno 007. Lo ha assicurato Alberto Manenti, ex direttore dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), nel corso della sua deposizione davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma e al procuratore capo di Roma, ... (Lapresse.it)

Caso Regeni : ex direttore Aise - Giulio non era 007 italiano - Roma, 24 ott. (LaPresse) – Giulio Regeni, “non lo conoscevamo e, soprattutto, non era un agente del Servizio Italiano, non lo conoscevamo e non risultano elementi di conoscenza diretta o indiretta con lui. Chiesi ai Servizi inglesi se Giulio fosse ... (Lapresse.it)

Il caso del direttore sanitario provinciale di Reggio Calabria - dimissioni dopo interrogazione sui “requisiti”. Silenzio da Occhiuto - Ormai in Calabria si può fare anche il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio senza averne i requisiti. È quanto avrebbe fatto Anna Maria Pasqualina Renda che, per oltre un anno, ha ricoperto uno degli incarichi più ... (Ilfattoquotidiano.it)