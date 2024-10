“Anno di riflessione importante per la formazione”, meglio conosciuto come “Anno sabbatico”: cos’è e come richiederlo (Di sabato 26 ottobre 2024) L'aspettativa, nota anche come “Anno di riflessione importante per la formazione”, è regolata dall'art. 26, comma 14 della legge 448/1998. La norma stabilisce che docenti e dirigenti scolastici, che abbiano superato il periodo di prova, possano usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di massimo un Anno scolastico ogni dieci anni. Durante questo periodo, possono coprire a proprie spese gli oneri previdenziali. L'articolo “Anno di riflessione importante per la formazione”, meglio conosciuto come “Anno sabbatico”: cos’è e come richiederlo . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'aspettativa, nota anchediper la”, è regolata dall'art. 26, comma 14 della legge 448/1998. La norma stabilisce che docenti e dirigenti scolastici, che abbiano superato il periodo di prova, possano usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di massimo unscolastico ogni dieci anni. Durante questo periodo, possono coprire a proprie spese gli oneri previdenziali. L'articolo “diper la”,”:

