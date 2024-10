Ilrestodelcarlino.it - Andrea Amato, la bella sorpresa italiana dell’Urania

(Di sabato 26 ottobre 2024) Pesaro Trasferta milanese per la Carpegna Prosciutto all’Allianz Cloud, casaMilano. Sarà la prima di questa seconda avventura sulla panchina pesarese per coach Spiro Leka, che se pensa alla trasferta nel capoluogo lombardo non può che tornare con la mente alla stagione 2017-18, in cui alla terz’ultima giornata la sua Vuelle sbancò il Forum 70-75 per conquistare la salvezza e rimanere nella massima serie. Quest’anno le cose sono ben diverse, ma paradossalmente la situazione è più critica, con la squadra che è entrata in un tunnel di tre sconfitte consecutive, e la sfida con Milano rappresenta un’ottima occasione per risollevare la testa e ritrovare il sorriso.