Alice Neri, lo sfogo del marito: "Uccisa, ma per la burocrazia è viva" (Di sabato 26 ottobre 2024) Modena, 26 ottobre 2024 – Sono passati ormai due anni dal terrificante delitto della giovane mamma di Ravarino Alice Neri. Eppure alla famiglia non è stato ancora consentito di darle l'ultimo, sofferto, saluto. Nessun funerale, per il momento: una decisione dovuta al fatto che i resti della vittima devono restare ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ciò che in questi giorni ha fatto montare la polemica – e che sicuramente farà discutere – è che Alice Neri non risulterebbe nemmeno stata istituzionalmente 'dichiarata' morta. A denunciarlo pubblicamente sui social è il vedovo Nicholas Negrini che, in un piccato post, risponde ad una presa di posizione dell'Udi al termine dell'udienza dello scorso mercoledì.

Alice Neri - ripreso il processo : “Gaaloul fece ricerche web sul delitto prima del ritrovamento del cadavere” - Modena, 3 ottobre 2024 – La presenza di auto sospette, secondo la difesa, in transito in orari compatibili e nei pressi del luogo del delitto ma anche la fuga dell’imputato all’estero. Sono stati questi i temi, ieri, al centro dell’udienza del ... (Ilrestodelcarlino.it)

Omicidi Alice Neri - il mistero delle due auto - la difesa di Gaaloul : “Entrano e non escono” - È ripreso il processo a carico di Mohamed Gaaoloul, l'unico imputato per la morte di Alice Neri, la giovane mamma di 32 anni trovata carbonizzata due anni fa a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena. Al centro dello scontro di accusa e ... (Fanpage.it)

