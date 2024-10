Ad Arezzo la quinta edizione della Giornata di studi sulle fonti orali (Di sabato 26 ottobre 2024) Arezzo, 26 ottobre 2024 – Il campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena ospiterà, il prossimo 28 ottobre, la Giornata di studi sulle fonti orali, un appuntamento importante per studiosi, ricercatori e appassionati del tema, giunto alla V edizione. L’evento, intitolato “Le molte voci delle voci. Gli archivi orali negli atenei, negli istituti, nei territori”, si terrà dalle ore 10.30 presso l’aula 1 della palazzina Donne del campus del Pionta (viale Cittadini, 33). Organizzata dal Tavolo permanente per le fonti orali, la Giornata vedrà riuniti esperti provenienti da università, enti di ricerca, dalla Direzione generale Archivi, associazioni scientifiche, ma anche associazioni culturali e singoli appassionati. Lanazione.it - Ad Arezzo la quinta edizione della Giornata di studi sulle fonti orali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Il campus universitario didell’Università di Siena ospiterà, il prossimo 28 ottobre, ladi, un appuntamento importante perosi, ricercatori e appassionati del tema, giunto alla V. L’evento, intitolato “Le molte voci delle voci. Gli archivinegli atenei, negli istituti, nei territori”, si terrà dalle ore 10.30 presso l’aula 1palazzina Donne del campus del Pionta (viale Cittadini, 33). Organizzata dal Tavolo permanente per le, lavedrà riuniti esperti provenienti da università, enti di ricerca, dalla Direzione generale Archivi, associazioni scientifiche, ma anche associazioni culturali e singoli appassionati.

