Abbattere le barriere A Busto Arsizio basta un filo | Facciamo vera inclusione

(Di sabato 26 ottobre 2024) Progetti Fantasia Aps, associazione che si occupa di progetti e percorsi die autonomia per giovani disabili, organizza per questa mattina a partire dalle ore 10 in sala Prol’evento “un”. La giornata, patrocinata dall’amministrazione comunale metterà in evidenza l’importanza di fare rete perle. Numerosi gli interventi in programma durante l’arco della giornata per questo atteso appuntamento: dalla dirigenza del Rugby Legnano Asd sui progetti diattraverso lo sport, all’associazione Olga con Giuseppe Delmonte che interverrà sul tema del femminicidio, al popsofo Fausto Lammoglia. Ci sarà anche Elisa Hilal che insieme a Taglio e cucito di Cristina Randi e ai ragazzi e ragazze di Progetti fantasia, ha ideato e creato bellissimi vestiti che sfileranno alle ore 18.