A che ora partono Vinatzer, Della Vite e gli azzurri nel gigante di Soelden: n. di pettorale, programma, tv (Di sabato 26 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre andrà in scena il gigante maschile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La stagione si apre con una prova tra le porte larghe sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, dove gli atleti si sfideranno nella prima gara di questa annata agonistica. Appuntamento alle ore 10.00 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. L’Italia cercherà il risultato di lusso con Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Simon Talacci. All’evento prenderanno parte sei azzurri, che vogliono essere protagonisti in questa specialità dopo la vittoria ottenuta da Federica Brignone nella gara femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nel gigante maschile di Soelden. Oasport.it - A che ora partono Vinatzer, Della Vite e gli azzurri nel gigante di Soelden: n. di pettorale, programma, tv Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La stagione si apre con una prova tra le porte larghe sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, dove gli atleti si sfideranno nella prima gara di questa annata agonistica. Appuntamento alle ore 10.00 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. L’Italia cercherà il risultato di lusso con Alex, Luca De Aliprandini, Filippo, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Simon Talacci. All’evento prenderanno parte sei, che vogliono essere protagonisti in questa specialità dopo la vittoria ottenuta da Federica Brignone nella gara femminile. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che oragli italiani nelmaschile di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Startlist gigante maschile Soelden 2024 : orari - programma - tv - streaming - pettorali degli italiani - Domenica 27 ottobre andrà in scena il gigante maschile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Anche per gli uomini si apre la stagione sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach con la consueta prova tra le porte larghe, ... (Oasport.it)

Gigante maschile Soelden 2024 - start list prima manche - La start list della prova maschile di slalom gigante di Soelden, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Il via è in programma per le 10:00 di domenica 27 ottobre e sono diversi gli azzurri attesi in gara. Il primo a scendere sarà ... (Sportface.it)

Sci - Brignone show in Coppa del Mondo : vince il gigante d’apertura a Soelden - (Adnkronos) – Grandissima Federica Brignone, che vince il gigante di apertura della Coppa del Mondo dei sci a Soelden. L'azzurra,… L'articolo Sci, Brignone show in Coppa del Mondo: vince il gigante d’apertura a Soelden proviene da Quotidiano Rosso ... (Rossodisera.eu)

Subito Brignone a Soelden - suo il primo gigante stagionale - SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone si è infatti imposta nella prima gara della nuova stagione, lo slalom gigante di Soelden: terza al termine della prima manche, ... (Unlimitednews.it)