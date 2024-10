Usa 2024, dopo Eminem c’è Bruce Springsteen: E ora Kamala Harris aspetta Beyoncé – Il video (Di venerdì 25 ottobre 2024) dopo Eminem a Detroit, ieri è stata la serata di Bruce Springsteen. «The Boss» è salito sul palco di Atlanta per esprimere il suo sostegno alla candidata dem Kamala Harris alle prossime elezioni Usa 2024. «Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese», è stato l’appello al voto per la vicepresidente lanciato da Springsteen che ha cantato anche alcune canzoni, tra cui The Promised Land, scaldando il pubblico. Anche Beyoncé alla fine avrebbe deciso di scendere direttamente in campo a sostegno di Harris. dopo aver prestato il suo successo Freedom alla campagna della dem e aver alimentato le speranze di migliaia di appassionati di una sua sorpresa alla convention di Chicago, la super star potrebbe salire venerdì sul palco ad un evento a Houston, la sua città natale, secondo quanto riferiscono fonti informate al Guardian e al Washington Post. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024)a Detroit, ieri è stata la serata di. «The Boss» è salito sul palco di Atlanta per esprimere il suo sostegno alla candidata demalle prossime elezioni Usa. «Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese», è stato l’appello al voto per la vicepresidente lanciato dache ha cantato anche alcune canzoni, tra cui The Promised Land, scaldando il pubblico. Anchealla fine avrebbe deciso di scendere direttamente in campo a sostegno diaver prestato il suo successo Freedom alla campagna della dem e aver alimentato le speranze di migliaia di appassionati di una sua sorpresa alla convention di Chicago, la super star potrebbe salire venerdì sul palco ad un evento a Houston, la sua città natale, secondo quanto riferiscono fonti informate al Guardian e al Washington Post.

