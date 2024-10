Uno vale uno Anzi novale 300 mila euro

Uno vale uno. Anzi no...vale 300 mila euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo avere abolito la povertà, con tanto di comizio dal terrazzino di palazzo Chigi, ai tempi del grillismo duro e puro di Giggino Di Maio prima maniera, Giuseppe Conte abolisce la ricchezza. Quella del Fondatore. Perché Beppe Grillo, dopo averci sfracassato i maroni con sprechi, sperperi, ruberie del Palazzo, crisi climatiche, etica e democrazia diretta, ci ha fatto sapere che non faceva il Garante del Movimento per ideale, ma più terrenamente, per incassare 300 mila euro l'anno dal partito che ha fondato. Soldi pubblici? Parrebbe di sì, se fossero quelli che vengono versati ai gruppi in proporzione al numero dei parlamentari eletti, il simbolo stesso di ciò che il comico genovese aborriva. Evidentemente era uno sketch la famosa scatoletta di tonno diventato caviale. Uno non vale più uno, insomma, ma vale 300 mila euro. Iltempo.it - Uno vale uno. Anzi no...vale 300 mila euro Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo avere abolito la povertà, con tanto di comizio dal terrazzino di palazzo Chigi, ai tempi del grillismo duro e puro di Giggino Di Maio prima maniera, Giuseppe Conte abolisce la ricchezza. Quella del Fondatore. Perché Beppe Grillo, dopo averci sfracassato i maroni con sprechi, sperperi, ruberie del Palazzo, crisi climatiche, etica e democrazia diretta, ci ha fatto sapere che non faceva il Garante del Movimento per ideale, ma più terrenamente, per incassare 300l'anno dal partito che ha fondato. Soldi pubblici? Parrebbe di sì, se fossero quelli che vengono versati ai gruppi in proporzione al numero dei parlamentari eletti, il simbolo stesso di ciò che il comico genovese aborriva. Evidentemente era uno sketch la famosa scatoletta di tonno diventato caviale. Uno nonpiù uno, insomma, ma300

