Uncharted, come finisce la pellicola del 2022 con protagonista Tom Holland (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uncharted si conclude con Nathan Drake e Sully Sullivan che fuggono dalle navi filippine con alcuni pezzi del tesoro di Magellano, mentre Chloe rimane a mani vuote. Successivamente il ragazzo tenta di scambiare l'anello di sir Francis Drake per una mappa appartenente al criminale Gage, dove si trova un tesoro nazista. I fratelli Nathan (Tiernan Jones) e Sam (Rudy Pankow) Drake cercano di rubare la mappa realizzata dopo la prima spedizione di Ferdinando Magellano e vengono catturati da alcuni uomini della sicurezza. Sam promette al fratello di rivederlo presto. E gli dona l'anello appartenente al loro antenato sir Francis Drake. Quindici anni dopo, Nathan (Tom Holland) è barista e borseggiatore. Avvicinato da Victor Sullivan (Mark Wahlberg), detto Sully, scopre che suo fratello è scomparso dopo che i due avevano rubato il diario di Juan Sebastian Elcano.

