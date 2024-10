Un solo colpo di pistola ha ucciso Moussa Diarra: primi riscontri dall'autopsia (Di venerdì 25 ottobre 2024) I primi risultati dell'autopsia svolta sul corpo di Moussa Diarra, il 26enne originario del Mali che domenica mattina è stato colpito a morte alla stazione di Porta Nuova da un agente Polfer che avrebbe aggredito con un coltello, hanno confermato che il giovane è stato raggiunto da un unico colpo Veronasera.it - Un solo colpo di pistola ha ucciso Moussa Diarra: primi riscontri dall'autopsia Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Irisultati dell'svolta sul corpo di, il 26enne originario del Mali che domenica mattina è stato colpito a morte alla stazione di Porta Nuova da un agente Polfer che avrebbe aggredito con un coltello, hanno confermato che il giovane è stato raggiunto da un unico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pietà per Moussa Diarra anche da Forza Italia. «Non era un criminale ma un ragazzo malato» - «Polarizzata, divisa e consumata da vecchie logiche ideologiche nonché da atteggiamenti che in ogni caso pongono un discrimine, una spaccatura». È questa la fotografia fatta alla comunità veronese dal segretario generale di Cisl Verona Giampaolo ... (Veronasera.it)

Morte di Moussa Diarra porta in Europa da Borchia : «Impossibile gestire accoglienza di troppi stranieri» - Sessione plenaria ieri, 23 ottobre, del Parlamento Europeo a Strasburgo. Il dibattito sulla gestione dell'immigrazione è stato colto dall'eurodeputato veronese Paolo Borchia, il quale ha criticato le politiche europee sulle migrazioni e ... (Veronasera.it)

«Indagine sulla morte di Moussa Diarra non sia archiviata prima ancora di iniziare» - Verità e giustizia per Moussa Diarra. Le chiedono la Comunità del Mali in Italia ed anche la comunità dei veronesi che lunedì sera, 21 ottobre, ha commemorato il 26enne ucciso di fronte alla stazione di Verona Porta Nuova. «Diarra Moussa è ... (Veronasera.it)

Verona - il sindaco Tommasi interviene sul tragico incidente di Moussa Diarra : una questione di responsabilità - Facebook WhatsApp Twitter Il drammatico evento che ha portato alla morte di Moussa Diarra a Verona ha sollevato un’ondata di emozioni e polemiche nelle ultime ore. Domenica, il giovane di 26 anni, giunto in città per progettare un futuro ... (Gaeta.it)