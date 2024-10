Tutto pronto per l’inizio del campionato di Eccellenza femminile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scatterà nel weekend il campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Undici le società iscritte, tra le quali Ssd Unime, Junior Sport Lab e Vivi Don Bosco, che difenderanno i colori di Messina e provincia. Nella giornata d’apertura, la JSL Women ospiterà, sabato pomeriggio, sul Today.it - Tutto pronto per l’inizio del campionato di Eccellenza femminile Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scatterà nel weekend ilregionale didi calcio. Undici le società iscritte, tra le quali Ssd Unime, Junior Sport Lab e Vivi Don Bosco, che difenderanno i colori di Messina e provincia. Nella giornata d’apertura, la JSL Women ospiterà, sabato pomeriggio, sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto pronto per l’inizio del campionato di Eccellenza femminile - Scatterà nel weekend il campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Undici le società iscritte, tra le quali Ssd Unime, Junior Sport Lab e Vivi Don Bosco, che difenderanno i colori di Messina e provincia. Nella giornata d’apertura, la ... (Messinatoday.it)

Calcio Nel campionato di Eccellenza. La Massese perde pezzi. Trasferta a Ponsacco senza Andrei e Vignali - Le scorie del match di domenica contro il Real Forte Querceta purtroppo si sono fatte sentire per la Massese che ha perso due big della propria squadra per alcune settimane. Tiziano Andrei ha riportato uno stiramento del collaterale mediale e ... (Sport.quotidiano.net)

Eccellenza Lazio - gironi A e B : i risultati della settima giornata di campionato - Si è conclusa gran parte della settima giornata dei due gironi di Eccellenza Lazio. IL GIRONE A Continuano gli scalpi eccellenti della Sorianese, che questa settimana si leva la soddisfazione di battere il Pomezia, candidato alla promozione, ... (Romatoday.it)

Eccellenza Lazio - gironi A e B : i risultati della sesta giornata di campionato - Si è conclusa gran parte della sesta giornata dei due gironi di Eccellenza Lazio. IL GIRONE A Bagarre totale in vetta al girone A, con il Civitavecchia che guarda tutti dall'alto in basso con la vittoria in casa Romulea che lo mantiene al ... (Romatoday.it)