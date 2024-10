Ilfoglio.it - Sui migranti non c’è una terza via fra il modello Meloni e quello Saviano-Cei

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Al direttore - Le vicende di Fratelli d’Italia regalano ogni giorno imprevedibili colpi di scena, quasi fosse una serie tv. Uccelli di covo.Roberto Alatri Al direttore - Ho letto il bell’articolo di Giuliano Ferrara sull’Albania e cerco di raccogliere, in camera caritatis, la sua sfida. Oltre che Kafka, ci vorrebbe la penna del grande scrittore albanese Ismail Kadare per descrivere la follia dell’intesa. “Ecco, ve li ho portati. Il terreno era aspro e il maltempo si è accanito contro di noi”, scrive nell’incipit del suo capolavoro, “Il Generale dell’armata morta”. In questo caso non le salme dei soldati italiani caduti in Albania ma iraccolti in mare dalla nostra Marina militare (si spera in acque internazionali, come da protocollo).