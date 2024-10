Strade interrotte e riaperte: sabato ancora scuole chiuse (Di venerdì 25 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYProlungata la chiusura delle scuole: in via precauzionale anche sabato 26 ottobre è prevista la sospensione dell’attività educativa e didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, soprattutto le scuole superiori e alcune medie Bolognatoday.it - Strade interrotte e riaperte: sabato ancora scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYProlungata la chiusura delle: in via precauzionale anche26 ottobre è prevista la sospensione dell’attività educativa e didattica di tutte ledi ogni ordine e grado, soprattutto lesuperiori e alcune medie

